黃明志被爆號召極樂團「特愛第三性」泰馬邊境開男人後花園
歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，由於人就在案發現場，加上尿檢被驗出有毒品反應，涉嫌重大的他，已於5日凌晨主動投案，交往15年的正牌女友Sarah始終陪伴在身邊，但周刊爆料兩人看似感情穩定，不過知情的人都知道，黃明志身邊不乏許多「玩樂對象」，還特別喜歡到泰國的第三性店家消費。
根據《鏡週刊》報導，黃明志跟愛情長跑15年的女友論及婚嫁，卻和許多女性玩得相當開，對象包括小模和網紅，身邊友人透露他的私生活相當複雜，並非一般人玩得起，接著爆料黃明志會揪好友到泰國進行「暗黑行程」，特別喜歡到當地第三性風俗業者店內消費，曾參加過「極樂團」的友人被問及此事，對於細節都三緘其口，不禁讓人好奇藏有多少內幕。
黃明志曾在社群替自己跟友人在泰國南方Dannok（丹諾）小鎮合資開設的「4896 Theater Hotel」宣傳，據悉，該小鎮收入以娛樂場所為主，加上當地法律顯得鬆散，成為馬來西亞男性的「天堂」，黃明志在發文特別強調「你想到的，想不到的，只要你要，都可以在這裡找到」、「它是馬來西亞的『後宮』」、「Dannok的佳麗大概2千到8千」，YouTube影片標題更直接寫著「砲兵團必看！泰國暗黑景點，帶你走進泰馬邊境紅燈區，男人的後花園」，似乎玩得相當開。
根據《中國報》報導，黃明志投案後在警區總部進行延扣程序，不會押上法庭，在刑事法典302（謀殺）罪名下，警方將延扣7天時間，藉此進一步了解案情，他的委任律師現身金馬警區總部並提出抗辯，強調已經說服法官縮減延扣天數，目前預計延扣到11月10日。
★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
