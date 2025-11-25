黃明志被爆「假試鏡真選妃」 辣模拒絕私約飯店見面未入選

黃明志被爆藉著徵選MV女主角「選妃」，還私約辣模去飯店。（圖／粘耿豪攝）

大馬歌手黃明志涉及台灣網紅謝侑芯命案，遭馬國檢方扣押9天，目前遭警方口頭保釋，由於嫌疑未洗刷，讓他不得不放下身段「發文求職」，如今，過往黑歷史再度被挖出，傳出他藉著徵選MV女主角「選妃」，還私約性感辣模去飯店，而且私下訊息聊的內容，全部都跟工作毫無關係。

根據《鏡週刊》報導，事件主角是粉絲追蹤數達60萬的寫真辣模，她的友人爆料黃明志2022年和成人平台SWAG單曲《偷偷》，曾經大規模徵選MV女主角，當時黃明志見辣模不僅面容姣好，身材也相當火辣，便向女方經紀人提出合作邀約，希望能參加試鏡，此外，還直接要了辣模的LINE，表示要私下討論工作相關細節。

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。（圖／irisirisss900 Instagram）

據悉，辣模當時得知有機會演出黃明志的MV，二話不說立刻答應，沒想到事情發展卻出乎預料，黃明志握有聯絡方式後，不僅頻頻邀約到住處或飯店見面，私聊內容更是和工作毫無關聯，但女方沒有赴約，就連訊息都會回覆得相當保守，不想讓黃明志有過多聯想，最後辣模並未獲取MV演出的機會，不禁讓人好奇是否與拒絕黃明志的邀約有關聯。

黃明志先前提到馬年新年歌已經錄製完成，不僅為品質掛保證，還表示比歷年每一首新年歌都好聽，接著強調：「MV點閱率若低於10M，退款一半，農曆新年前若『出事』則全退款」，希望能尋找到新贊助商支持。

黃明志被爆和辣模私聊內容都和工作毫無關聯。（圖／中時資料照）

