黃明志被貼「問題製造者」標籤 吉隆坡警長曝謝侑芯命案調查進度

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，由於初步調查找不到他和命案的直接關聯性，因此目前處於口頭保釋階段，日前吉隆坡總警長拿督法迪爾則表示：「警方尚未收到總檢察署的最終決定，目前仍有步驟尚未完成，包括取得女死者的毒理和解剖報告，目前警方仍在調查中。」

黃明志的保釋期再次延長兩週，日前他推出新歌《誤解就誤解》，目前已有27萬次點擊，網友在留言區的反應則很兩極，有人為他加油，但也有人質疑他和命案脫不了關係。

這次捲入謝侑芯案件，黃明志遭到大馬媒體撻伐，據悉他跟馬來西亞部分中文媒體樑子結得很深，從他出道開始，因為敢唱別人不敢碰的體制與議題，某些大馬媒體給他貼上「粗俗」、「叛國」、「亂源」、「問題製造者」等標籤，他的歌不能播，他做善事沒人報，他拿國際獎項也常被刻意忽略，因此長期以來他和大馬某些媒體關係就很敵對，這次捲入謝侑芯事件，媒體也會特別關注，密集報導。

