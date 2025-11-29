黃明志被馬媒判死刑！「謝侑芯法會影片流出」：回家了

黃明志捲入謝侑芯命案，日前法會影片被曝光。（圖／翻攝自william19900403 IG、黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志昨（28日）突然丟出新歌〈誤解就誤解〉，很多人看熱鬧說他又在炒作、又在發瘋，但知情人士表示：「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了十多年的恩怨一次引爆。」

知情人士透露，黃明志跟馬來西亞部分中文媒體的樑子結得深，從他出道開始，因為敢唱別人不敢碰的體制與議題，那些媒體就火速給他貼上「問題製造者」的標籤，這些年黃明志挺台灣民主、聲援香港、關注新疆議題，等於直接踩上紅線，他的歌不能播、他做善事沒人報、他拿國際獎也常被刻意忽略。

廣告 廣告

據悉，馬來西亞某些大型中文媒體背後疑似有中國企業資金介入，使得整體輿論風向更加敏感，在「紅色滲透」環境下，黃明志的言論自然成為首要攻擊目標。雙方的仇恨值在去年他舉辦生前告別式時達到頂峰，媒體假扮粉絲闖入現場偷拍，衝突後反手就寫他是「詐死騙大眾」讓兩邊關係到達連界點，如今，黃明志捲入謝侑芯命案，媒體與網友的攻防混成一團，對黃明志進行了未審先判的現象。

日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。據悉，在非自然死亡的情況下，許多民間信仰認為亡者的魂魄常會短暫停留在事故現場，像是還來不及理解自身命運的轉變，因而徬徨、迷惘，因此常會以「招魂」或超度法會，希望引導亡者回家，安定身心。

影片記錄法會現場氣氛莊嚴凝重，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方。儀式進行到一半，突然詢問：「謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」話語剛落下，下一秒鏡頭便捕捉到一個「一平一凸」的聖筊，依傳統意義象徵亡者的回應與同意。隨後，法師持續誦經，以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望借由儀式讓她的魂魄得以安息、不再漂泊。



【更多東森娛樂報導】

●演藝圈銀色夫妻爆婚變！男星「一天偷吃2女」超忙出軌行徑曝

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

●邱澤、許瑋甯今辦婚禮！賓客名單超豪華 半個演藝圈見證

