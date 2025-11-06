黃明志親弟暴氣力挺！謝侑芯猝死變謀殺案，護兄長文轟「造謠別刪」可做1事





馬來西亞藝人黃明志捲入台灣網紅「謝侑芯」猝死命案變謀殺案！黃明志在2025年11月5日凌晨前往當地警局投案表示全力協助調查，輿論炸鍋時刻，黃明志親弟弟黃明勵，透過社群平台發表逾千字長文，堅定為哥哥護航！

黃明志親弟為兄抱屈

黃明志親弟弟、同時也是導演的黃明勵，氣憤指出此次命案風波「有人趁亂蹭熱度」，暴氣透過自己的FB帳號，發出逾千字長文為黃明志喊：「很多人正在想怎麼蹭，但又怕真相出來後自己變成笑話」。

黃明勵文中提及黃明志在9年前為一支MV擔任詞曲創作與導演，竟遭「業界朋友」製作「假對話截圖」，誣指他拖欠費用害演員拿不到錢，甚至公開發文引戰。事後查明「付款由公司財務負責」，甚至「截圖頭像也不是黃明志本人」。

黃明勵暴氣指出哥哥反遭該名朋友恐嚇，尤其「黃明志若遇到事關女性幾乎不反抗」，通常選擇沉默以對，家人為此憂心不已：「他以為不反擊是憐香惜玉，結果讓別人有機會亂扣帽子、把他抹黑成渣男」。

黃明志親弟暴氣為兄喊冤，心疼哥哥「事關女性幾乎不反抗」。圖片來源：FB@黃明勵

黃明勵同時列出3種常見「搭便車（蹭熱度）」方式，包括「女性可憑空捏造情節」、「弱者藉機發洩情緒」、「前合作對象趁機撇清關係」，黃明勵坦言「至少讓他（黃明志）知道誰不值得再聯絡」，且放話：「真相揭曉時，希望這些人都不要刪文，到時候那些留言與貼文，會變成他的新MV素材。也許，那就是他們存在過的最大價值」，警告所有造謠和落井下石的人。

黃明志親弟暴氣為兄喊冤，心疼哥哥「事關女性幾乎不反抗」。圖片來源：FB@黃明勵

