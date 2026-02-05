黃明志認了「噴多噴少控制不了」 打工態度散漫遭老闆嗆聲：回拘留所比較好

「大馬鬼才」黃明志復工後火力全開，近期更推出全新短影音節目《鬼才打工》，親身體驗各行各業，卻被批打工態度散漫。翻攝IG＠namewee IG

「大馬鬼才」黃明志復工後火力全開，近期更推出全新短影音節目《鬼才打工》，親身體驗各行各業。不料他在前往台灣汽車鍍膜品牌挑戰當實習生時，竟因一句「兩岸一家親」意外踩中敏感政治地雷，當場觸怒廠商代表。

最皮實習生要買豪宅 工作態度散漫

影片中，黃明志化身「最皮實習生」，一開口就要求薪資要能買豪宅、跑車，甚至要每個月帶女友去歐洲旅遊，誇張行徑讓現場員工集體搖頭，狠批他工作態度散漫「三三兩兩。」

廠商代表更是一點面子都不給，當著鏡頭直言：「我覺得他比較適合回去lokap（拘留所）。」而在鍍膜過程中，雙方更因噴劑量的問題展開連珠炮式互嗆，黃明志只能尷尬自嘲：「我控制不到的嘛，有時候噴少少，有時候噴多多。」

廣告 廣告

黃明志打工態度散漫。翻攝IG＠namewee

黃明志打工態度散漫。翻攝IG＠namewee

誤觸Made in Taiwan禁忌 黃明志開玩笑驚動廠商怒火

真正的衝突高點發生在介紹產品產地時。當黃明志隨口詢問產品是否為「Made in China」，對方立刻嚴肅糾正：「Made in Taiwan，OK？」沒想到黃明志竟隨口拋出一句：「兩岸一家親嘛！子彈亮晶晶。」這句話瞬間點燃廠商怒火，大聲回擊：「亂講！鍍膜亮晶晶啦！哇靠，誰來的？」

影片發布後，留言區瞬間炸裂。不少台灣網友被這場突如其來的「政治震撼教育」逗笑，紛紛留言力挺廠商：「看到Made in Taiwan就一定支持！」、「台灣南波萬（Number 1）」、「黃明志果然是鬼才，這種雷也敢踩。」



回到原文

更多鏡報報導

偶像麥可過世打擊太大！吳建豪得知徹夜未歸 驚曝「舞廳跳整晚」

資歷加總98年！林美秀驚爆團名「福馬林」內幕 英文名「Full Money」超發財

泰國降頭片始祖回歸！BNK48成員自曝真實遭下咒內幕 拍戲呆滯失神「記憶空白」

長途飛15小時廁所突故障！空服員被令「徒手鏟屎」倒洗手台 超噁畫面曝