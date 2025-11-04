黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
娛樂中心／林昀萱報導
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。
謝侑芯於海外工作拍攝期間過世，最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉黃明志爆出是當時報案人，他見到救護車抵達後準備往電梯方向準備離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截。黃明志向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯共處一室，是兩人為拍攝影片討論相關內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯倒在浴缸內，雖立即進行CPR但依舊回天乏術。
不過房間內搜出的9顆藍色藥丸初判是俗稱「愛他死」的搖頭丸，且黃明志尿液中驗出4種毒品反應，被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，並在繳交保釋金獲准保釋外出。警方懷疑，謝侑芯生前曾和黃明志一起吸毒甚至發生關係，懷疑她陳屍的浴缸並非第一現場，遺體可能被移動過，詳情有待鑑識報告釐清。
馬來西亞媒體《中國報》報導，兩人共度一夜的酒店也曝光，這家五星級國際豪華酒店座落於吉隆坡金三角地帶，走路15分鐘就可以抵達大型商場柏威年廣場（Pavilion KL）。整間酒店裝潢奢華以絕佳景觀聞名，動輒一晚要價馬幣4位數，約台幣萬元；最頂級的總統套房價格更突破馬幣5位數，近台幣十萬元，堪稱是「空中宮殿」。據悉，黃明志和謝侑芯共度一夜的客房位在高樓層，可以俯瞰整個吉隆坡的繁華夜色。
