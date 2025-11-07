黃明志謝侑芯房裡發生什麼事？他爆「驚人內幕」：演藝圈權勢不對等

娛樂中心／綜合報導

網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，命案不只扯出黃明志在場，他還因疑似持有毒品遭逮，其中尿檢時也被驗出四種毒品呈陽性反應，震驚演藝圈。而到底兩人當晚房內發生什麼事？媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，可能是黃明志要提供工作機會給謝侑芯約在飯店來談，因黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身。

媒體人胡孝誠回應，這就是所謂的權勢不對等，或許黃明志當時要提供機會給謝侑芯，並強調要約在飯店來談。（圖／翻攝自《新聞挖哇哇》Youtube）

諮商心理師林萃芬在《新聞挖挖哇》指出當天的聚會，男方可能事先有預期到「會發生什麼事」，但沒有想到後來會這麼嚴重，但也有可能因為雙方身分差距大，「有些人不喜歡在公眾領域，或是有其他的緣由，他們才決定在飯店房間談事情」 媒體人胡孝誠接著回應，這就是所謂的權勢不對等，或許黃明志當時要提供機會給謝侑芯，並強調要約在飯店來談，「那你看這個權勢不對等的時候，這個女生就很容易就進去到這個空間裡了」，也會很容易在短時間內被說服對方提議的事，未經審慎思考，進而發生無法挽回的事。

而大馬歌手黃明志涉有重嫌，原先被列為猝死案件，直到她過世2週後，警方才轉以謀殺方向偵辦，引發外界質疑。對此馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁6日公開說明其中的關鍵原因。根據《中國報》報導，賽夫丁指出，案件調查首要步驟是「進行法律分類」，必須根據初步證人陳述與相關證據，經嚴謹評估後，才能援引適當法令條文、制定調查策略，因此時間上可能出現延遲。

