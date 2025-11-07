黃明志謝侑芯房裡發生什麼事？媒體人曝：演藝圈的權勢不對等

歌手黃明志日前捲入網紅謝侑芯命案，傳聞兩人在房內共度一晚，黃明志稱沒碰毒品，卻被大馬警方打臉尿檢對4種毒品呈陽性反應。到底兩人當晚房內發生什麼事？媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，可能是黃明志要提供工作機會給謝侑芯約在飯店來談，因黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身。

最新一期《新聞挖挖哇》聊黃明志風波，校園反毒宣導師「溫老師」表示，若黃明志真的在短期內服用了他所驗出曾吸食的4種毒品，腦部會產生「多巴胺狂潮」，因為大多都是興奮劑，感覺也會特別敏感，但須注意的是當毒品效果退去後，會給人帶來憂慮、焦慮等恐慌疾病。

而諮商心理師林萃芬指出，當天的聚會，男方可能事先有預期到「會發生什麼事」，但沒有想到後來會這麼嚴重，但也有可能因為雙方身分差距大，「有些人不喜歡在公眾領域，或是有其他的緣由，他們才決定在飯店房間談事情」，而主持人表示，這件事危險的就是男方知道會發生什麼事，可是女生不知道，「所以他提供給妳的東西，妳也可能就接受了」。

媒體人胡孝誠接著回應，這就是所謂的權勢不對等，或許黃明志當時要提供機會給謝侑芯，並強調要約在飯店來談，「那你看這個權勢不對等的時候，這個女生就很容易就進去到這個空間裡了」，也會很容易在短時間內被說服對方提議的事，未經審慎思考，進而發生無法挽回的事。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

