黃明志賀歲出新曲 高調復工盼運勢回升

大馬鬼才黃明志先前捲入網紅謝侑芯命案，一度苦喊「工作全失」，獲判無罪並當庭釋放後，他3日高調宣布正式復工，推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉。他透露這首歌的製作難度堪稱「魔王級」，集結9種語言與6大籍貫歌手，歌詞部分還「三顧茅廬」邀來各界語言專家協助，黃明志說：「這不只是一首年歌，這是一次文化創新的壯舉。」

黃明志坦言過程「一波三折」，歌曲早在風波發生前就已經錄製完成，卻因捲入案件導致計畫停擺，原有的贊助商更是紛紛撤資。面對動盪後的復工，黃明志感性地表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『隨之起舞』。」他強調，雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信：「音樂是可以突破語言和立場的。」

外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，從鼠年的放克、虎年的饒舌到兔年的曼波，展現出多元風格。展望2026年，屬豬的黃明志在運勢上被視為「貴人相助、運勢回升」的一年，這首歌也被視為他歌手生涯中極其重要的里程碑。