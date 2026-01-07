黃明志走出命案陰霾 新歌30小時衝百萬點閱

黃明志新歌上線30小時點閱破百萬。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志先前捲入謝侑芯命案，經歷兩個月的沉寂與輿論風波，終於在今年初正式復工，推出賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉，MV上線短短30小時，在YouTube突破100萬觀看次數，創下2026年大馬賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄，成績遠遠拋離市場預期，也宣告黃明志以實力與數據強勢回歸。

這首作品之所以掀起高度關注，關鍵在於其前所未見的製作規模與文化企圖心，〈馬來西亞的新年〉堪稱「史上語言密度最高的賀歲歌曲」，全曲一口氣融合 9 種語言，包括華語、英語、馬來語，以及閩南、粵語、客家、潮州、福州、海南六大華人籍貫方言，被不少網友形容為「把馬來西亞文化 DNA 寫進音符裡」。

值得一提的是，〈馬來西亞的新年〉也是黃明志在風波後的「復工首炮」，該曲其實早在事件發生前便已完成錄製，卻因突如其來的狀況，所有宣傳與製作計畫被迫全面停擺，部分原定合作的贊助商也一度撤資。然而，黃明志憑藉作品本身的完成度與市場反應，在復工之際獲得來自馬來西亞、新加坡及台灣三地新贊助商逆勢力挺。

