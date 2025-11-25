黃明志趁拍MV私約辣模？發聲回應怒嗆「瞎掰」
黃明志日前捲入網紅謝侑芯命案，案件仍在進行中，卻又被爆出他以拍MV名義私約辣模的報導，經紀公司25日大動作發聲明澄清一切是「無稽之談」。
根據《鏡週刊》報導，被黃明志相中某位擁60萬粉絲的寫真辣模，取得對方方聯繫方式後，頻頻傳訊息聊天，內容包括黃明志凌晨2點左右，詢問辣模是否都很晚睡？得知對方是夜貓族後就積極邀約對方：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺。」似乎醉翁之意不在酒。
對此，黃明志與辣模25日發布聯合聲明，表示，「報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。」報導所稱的性感辣模也對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾，否認私約傳聞。
黃明志經紀公司反駁私約消息，「當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與『面試』一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。」
黃明志經紀公司並直指這一切是不實報導，「不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。」
