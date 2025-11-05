黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。
網紅推手圤智雨接連在社群上傳《黃明志約炮過翁雨澄》、《黃明志約炮鐵證》貼文，怒揭「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）的真面目。他今（5）日上午震撼上傳疑似娃娃跟黃明志在台北約炮的對話簡訊，他將砲口對準娃娃，開轟對方「根本是還會傳私密照誘惑黃明志的人」，還喊話對方「請不要把自己當成受害者」。
網紅推手圤智雨（左）上傳謝侑芯（右）生前最後受訪的畫面。（圖／翻攝自臉書@talk168）
而詳細看兩人的LINE對話鐵證可見，兩人的言語互動曖昧，娃娃疑似以「哥哥」稱呼黃明志，甚至還會主動獻上自己的大尺度自拍美照，其中大片裸色全露出、身穿性感拜年裝以及變裝護士的畫面，也全都無私奉上。讓黃明志看了忍不住大讚：「哇好漂亮」、「想約」、「我們約一下，很想見你」、「哇這張好爆」。而在女方的主動誘惑下，黃明志多次邀約對方房間，女方甚至也主動給出「可約」的時間，提到「下星期一二三都ok」，光是LINE對話中雙方互約的次數就多達5次。
黃明志「台北約最強AV女優」的LINE對話流出，極樂209號房真實價碼被挖。（圖／翻攝自臉書@talk168）
黃明志「台北約最強AV女優」的LINE對話流出，兩人互動曖昧。（圖／翻攝自臉書@talk168）
網紅推手圤智雨PO出，黃明志「台北約台最強AV女優」的對話證據。（圖／翻攝自臉書@talk168）
連兩人在中和某家Motel、展開「親密連結」的極樂209號房也曝光了。根據截圖中提及的開房地址，《民視新聞網》循線找到兩人的極樂209號房是一間主打泰式風情的情趣房，房內提供雙人按摩浴缸以及可調式的情境燈光。價格方面，依據該Motel「風情麗緻」的房價推算，神秘209號房一晚原價為4980元新台幣，但依照黃明志與娃娃的對話截圖推測，兩人不排除開的是鐘點房，價格為3小時1580元新台幣。
值得一提的是，黃明志似乎對於「泰式風情」情有獨鍾。黃明志過去曾推出歌曲《泰國情哥》，且案發後行蹤一度成謎時，「最強奶媽」謝薇安稱其收到網友私訊，透漏黃明志疑似潛逃至泰國，她也因此將消息轉貼至Threads、尋求網友協助。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：最強女優「變裝裸色片」勾黃明志？台北5度互約「選209號房」極樂設施曝
更多民視新聞報導
爆黃明志台北「開約」最強女優！圤智雨曝超猛鐵證
黃明志「停住突轉身」投案片曝！最新進度：不押上法庭
黃明志「投案」不出來了！將延扣7天「律師說法」曝
其他人也在看
集中市場與店頭市場週二資券同步減少
【財訊快報／編輯部】11月4日集中市場融資餘額3003.18億元，較前一交易日的3043.36億元，減少40.18億元。融券餘額為301739張，較前一交易日的314491張，減少12752張。店頭市場融資餘額1095.27億元，較前一交易日的1111.72億元，減少16.45億元。融券餘額為91442張，較前一交易日的95018張，減少3576張。財訊快報 ・ 3 小時前
輪狀病毒症狀有哪些？跟諾羅一樣上吐下瀉！家長更應提前預防【早安健康】
👶💦 秋冬是腸胃炎高峰期，家長要特別留意！<br> 輪狀病毒是造成5歲以下幼兒嚴重腸胃炎的主因，症狀包括發燒、上吐下瀉，嚴重甚至會脫水、需要住院。<br> 🆘 輪狀病毒透過糞口傳染，傳染力強，特別在托嬰、幼兒園容易發生感染。<br> ✨預防方法：勤洗手、注意飲食衛生、環境定期消毒、哺餵母乳 💪，也可以考慮接種口服輪狀病毒疫苗，降低寶寶受輪狀病毒感染、重症風險！1,2❤️<br> #輪狀病毒 #腸胃炎 #預防勝於治療<br> 00:14 讓寶寶上吐下瀉的常見原因：輪狀病毒！<br> 00:44 輪狀病毒VS諾羅病毒，究竟有什麼不一樣？<br> 01:13 這樣做，從內而外提升寶寶防護力！<br> 資料來源:<br> 1.EPaper;2024;1-2<br> 2.CDC;2018;1-2;疾病介紹<br> NP-TW-RVU-SMP-250012 | Date of Preparation:NOV 2025<br> 更多疾病相關資訊請諮詢專業醫護人員<br> 內容僅限台灣地區民眾<br> 👇 更多精采資訊 👇<br> 早安樂活網站: <a href="https://lohas.edh.tw/" target="_blank">https://lohas.edh.tw/</a><br> 早安健康網站：<a href="https://www.edh.tw" target="_blank">https://www.edh.tw</a><br> 早安健康FB：<a href="https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan" target="_blank">https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan</a><br> 早安健康Youtube: <a href="https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw">https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw</a><br>早安健康影音 ・ 3 小時前
藍批賴政府放任「龍燮搶功」 台美關係零分
我近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院...聯合新聞網 ・ 6 小時前
普發一萬要來了！15家銀行加碼懶人包 最高把11萬元帶回家
普發一萬要來了！15家銀行加碼懶人包 最高把11萬元帶回家EBC東森新聞 ・ 15 小時前
獨家》文大副校長王志誠將掌中信產董座 許東敏轉台壽副董
金融圈傳出消息，國內財經法領域知名學者、文化大學副校長王志誠已經向文大提出辭呈，有望於本周五（7日）的中國信託產險董事會被推舉為新的董事長，帶領中信產發展壯大。許東敏將任台壽副董，替許舒博分憂解勞中信產險是中信金控子公司台灣人壽的子公司，也就是中信金的孫公司。中信產險現任董事長許東敏，亦有望於本周五的台灣人壽董事會被推舉為新的副董事長，成為台灣人壽現任董事長......風傳媒 ・ 9 小時前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 49 分鐘前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 2 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 5 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 18 小時前