黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房

娛樂中心／李汶臻報導

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。

網紅推手圤智雨接連在社群上傳《黃明志約炮過翁雨澄》、《黃明志約炮鐵證》貼文，怒揭「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）的真面目。他今（5）日上午震撼上傳疑似娃娃跟黃明志在台北約炮的對話簡訊，他將砲口對準娃娃，開轟對方「根本是還會傳私密照誘惑黃明志的人」，還喊話對方「請不要把自己當成受害者」。

網紅推手圤智雨（左）上傳謝侑芯（右）生前最後受訪的畫面。（圖／翻攝自臉書@talk168）





而詳細看兩人的LINE對話鐵證可見，兩人的言語互動曖昧，娃娃疑似以「哥哥」稱呼黃明志，甚至還會主動獻上自己的大尺度自拍美照，其中大片裸色全露出、身穿性感拜年裝以及變裝護士的畫面，也全都無私奉上。讓黃明志看了忍不住大讚：「哇好漂亮」、「想約」、「我們約一下，很想見你」、「哇這張好爆」。而在女方的主動誘惑下，黃明志多次邀約對方房間，女方甚至也主動給出「可約」的時間，提到「下星期一二三都ok」，光是LINE對話中雙方互約的次數就多達5次。

黃明志「台北約最強AV女優」的LINE對話流出，極樂209號房真實價碼被挖。（圖／翻攝自臉書@talk168）

黃明志「台北約最強AV女優」的LINE對話流出，兩人互動曖昧。（圖／翻攝自臉書@talk168）

網紅推手圤智雨PO出，黃明志「台北約台最強AV女優」的對話證據。（圖／翻攝自臉書@talk168）

連兩人在中和某家Motel、展開「親密連結」的極樂209號房也曝光了。根據截圖中提及的開房地址，《民視新聞網》循線找到兩人的極樂209號房是一間主打泰式風情的情趣房，房內提供雙人按摩浴缸以及可調式的情境燈光。價格方面，依據該Motel「風情麗緻」的房價推算，神秘209號房一晚原價為4980元新台幣，但依照黃明志與娃娃的對話截圖推測，兩人不排除開的是鐘點房，價格為3小時1580元新台幣。

值得一提的是，黃明志似乎對於「泰式風情」情有獨鍾。黃明志過去曾推出歌曲《泰國情哥》，且案發後行蹤一度成謎時，「最強奶媽」謝薇安稱其收到網友私訊，透漏黃明志疑似潛逃至泰國，她也因此將消息轉貼至Threads、尋求網友協助。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：最強女優「變裝裸色片」勾黃明志？台北5度互約「選209號房」極樂設施曝

