黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩

娛樂中心／施郁韻報導

（圖／翻攝自雪碧臉書）

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。

黃明志消失快兩天，深夜突然在IG發文寫下，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

雪碧提到，10月20日謝侑芯見她心情不好，還私訊關心她。（圖／翻攝自雪碧臉書）

（圖／翻攝自雪碧臉書）

（圖／翻攝自雪碧臉書）

（圖／翻攝自雪碧臉書）

雪碧5日凌晨再度發文自清，她與黃明志曾合作拍過MV進而結識對方，兩人一起喝過酒，只是普通朋友，對於違禁品毫不知情，也沒與黃明志熟到這個程度。

雪碧提到，10月20日謝侑芯見她心情不好，還私訊關心她「等我24號回國，26號我們一起出門」，他們平均兩三天聯繫一次，彼此會做傾聽者，聽對方抱怨事情。

雪碧說，當她10月27日接到共同好友消息，提到謝侑芯10月21日起失聯到27日，擔憂到起雞皮疙瘩，「只聽說去馬來西亞拍廣告黃明志是導演，所以我27號密黃明志，到現在黃還是沒回我訊息，到新聞曝光前，我以為黃在忙工作的事情，也以為芯可能是工作完，被詐騙集團當豬仔可能被賣器官，我的心情超級慌亂，完全沒聯想黃跟芯有關聯！」

雪碧10月27日私訊黃明志，到現在黃明志沒回訊息。（圖／翻攝自雪碧臉書）

雪碧表示，自己10月30日才得知謝侑芯逝世的噩耗，「當新聞講是跟黃明志有關係，才知道原來黃沒有回我訊息是這個原因！我才是那可笑的小丑，永遠相信人性善良的！」、「原來真的跟黃明志有關係…無法想像一個這麼有知名度的人，會拿石頭砸自己的腳！」

至於網路謠言稱雪碧仲介伴遊跟一些無中生有的事，雪碧直言「我相信等警方調查完，時間會證明一切，等到真相，也還我一個清白！」

