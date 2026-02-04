黃明志追悼袁惟仁！昔「尾隨他進廁所」還站身旁…親揭驚人互動

記者徐珮華／台北報導

黃明志歷經長達2個月的輿論風波後，近日在社群平台低調發布一段自彈自唱〈執迷不悔〉的影片，悼念2日辭世的袁惟仁（小胖老師）。黃明志表示，聽聞袁惟仁離世噩耗時，心裡非常難過；對於許多音樂後輩而言，他不只是創作出無數經典作品的音樂人，更是一位在華語流行音樂史上占有重要位置、被整個世代記住的名字。

袁惟仁病逝享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

黃明志坦言，袁惟仁是他踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，〈執迷不悔〉不僅是對方最具代表性的作品之一，也正好映照他當年半工半讀，一邊生活、一邊創作音樂的心境，因此選擇用這首歌曲向對方致敬。影片中，黃明志難得以樸素模樣示人，沒有戴上標誌性的誇張眼鏡，不搞怪、不包裝，只有一把吉他與毫無修飾的清唱。

黃明志以〈執迷不悔〉追憶袁惟仁。（圖／翻攝自黃明志IG）

回憶起與袁惟仁互動，黃明志分享當年在歌唱選秀節目《超級星光大道》打工時，為了讓自己的Demo有機會被聽見，趁著錄影空檔偷偷尾隨袁惟仁進廁所，刻意站在對方身旁，趁機把早已準備好的作品遞上。對方接過Demo前，還特地把手在褲子上擦了一下，這個細節多年後想起來，依然讓他印象深刻，也成了兩人之間難忘的回憶。

