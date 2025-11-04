黃明志逃往泰國？ 「最強奶媽」謝薇安收私訊發文求助

台灣網紅謝侑芯於10月22日在馬來西亞不幸猝逝，消息傳出，台灣與馬來西亞演藝圈都感到相當震驚。最初，此案以突發死亡案件方向進行調查，然而，隨著新的相關資訊浮出水面，馬來西亞的警方於今日（4日）正式將案件提升為「謀殺案件」等級，並將最後與謝侑芯接觸的歌手黃明志視為此案的重點嫌疑人。然而，至今為止，黃明志仍然沒有現身，警方已經將黃明志列為需要追捕的對象，並且推測他可能已經逃離。

日前曾經公開批評黃明志的「最強奶媽」謝薇安，在今日晚間8時許，收到網友的私訊，內容寫到「最新情報，黃明志已經逃走了，人在泰國」，謝薇安隨後將對話截圖發布在Threads上，請求廣大的網路使用者，如果得知相關的消息，請私訊告知。

廣告 廣告

吉隆坡總警長法迪爾在接受馬來西亞媒體《陽光日報》的採訪時表示，警方目前尚未掌握黃明志的去向，並且懷疑他已經「失蹤」，同時推測黃明志應該已經透過媒體以及社群平台，知悉了案件的最新發展。他提到：「先前此案被列為突發死亡（SDR），但是在提升為刑法第三零二條謀殺案件之後，我們相信嫌疑人可能已經逃跑。」警方目前正按照相關的程序，盡全力展開追捕行動。

黃明志的台灣經紀人在晚間也透過社群媒體發布訊息回應：「目前與藝人失去聯繫。現在許多爆料資訊的真實性難以確認，我只能說這一切都太過蹊蹺，但我相信黃明志先生的判斷能力，他會主動前往警局配合調查。」這樣的說法，再次引起外界對於黃明志是否已經逃亡，以及案件真相的熱切關注。

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

楊貴媚甩苦情戲過公主癮

中藥正益方 縮短新冠轉陰天數

白安悲聞屠穎驟逝 情緒險潰堤