黃明志遭延扣竟發新MV！謝侑芯經紀人怒發聲

娛樂中心／楊佩怡報導

31歲網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出四種毒品陽性反應。事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，黃明志也在遭通緝逃亡數小時後，5日凌晨親自到警局投案。卻沒想到，黃明志的新歌在今天悄悄上線，讓網友傻眼不已。對此，謝侑芯經紀人Chris則怒斥「新歌時間不對吧」。





黃明志捲命案遭延扣「竟發新MV」！謝侑芯經紀人怒嗆團隊：時間不對吧

黃明志（上圖）捲謝侑芯命案遭逮捕，投案前還在IG發自拍照。（圖／翻攝自IG＠黃明志）

根據《中國報》指出，馬來西亞歌手黃明志因被警方發現他神色慌張的出沒在命案現場，且又是最後接觸謝侑芯的關鍵人物，再加上黃明志供稱事發當下謝侑芯說要去沐浴，但警方卻發現女方是全裸倒在乾燥的浴缸與地面上，未見水漬情形，因此懷疑死因與過程。後來大馬警方將原先的猝死案轉為謀殺案偵辦，並發布通緝令，在逃亡數小時後，黃明志主動到警局投案，並稱「我不會逃跑」。

黃明志捲命案遭延扣「竟發新MV」！謝侑芯經紀人怒嗆團隊：時間不對吧

黃明志11年前的歌曲在今天突然更新。（圖／翻攝自YouTube）

就在警方宣布將向法庭申請，延扣黃明志調查後；竟有網友發現他的新歌《Very帥-Demo版》，今天在串流平台悄悄上線，事實上這首歌是他11年前為旗下男團「P-HIGH屁孩」所創作的歌曲，去年他就曾釋出試唱版本，如今卻在涉案期間突更新Demo版，讓網友傻眼不已。對此，謝侑芯經紀人Chris也接受《民視新聞》的訪問，回應怒斥：「我覺得這個時間發新歌，感覺是可能團隊之前就有排好了…但是真的這個案子已經變成謀殺案，感覺很不對的時間吧」。

黃明志捲命案遭延扣「竟發新MV」！謝侑芯經紀人怒嗆團隊：時間不對吧

經紀人Chris怒斥在案件期間，黃明志還發新歌，「時間很不對」。（圖／翻攝自YouTube）





