黃明志遭扣押6天！口供曝光 律師鬆口最新狀況

黃明志遭警方扣押後，連律師都不清楚他狀況。（翻攝謝侑芯臉書、黃明志IG）

捲入網紅謝侑芯謀殺案的馬來西亞歌手黃明志，自5日自首後遭警方延扣6天後就沒有更進一步消息，就連其律師都坦言未曾與他會面，不清楚其狀況。

根據《中國報》報導，黃明志律師鄭清豐透露自黃明志被扣押後，就沒有與他會面過，另外他與黃明志間的溝通內容也因受律師法律特權保護，不能隨意透露。

黃明志扣押6天 律師未會面狀況不明

回顧整起案件，爆乳網紅、「護理女神」謝侑芯上月22日猝逝後，黃明志被爆當晚正好與謝同房過夜，更被警方查出身上有疑似搖頭丸的毒品尿檢一次驗出4種毒品陽性，他矢口否認吸毒或帶毒，獲得交保。

不過後來整起事件被大馬警方改朝謀殺罪偵辦，當時同房的黃明志成關鍵人物，日前他因失聯遭通緝，本月日凌晨黃明志主動前往警局報到，稱他不會逃，「之前7次通緝令都是我主動去報到，不曾逃過」

報導指出，黃明志口供表示，那天是與謝在酒店討影片拍攝專案，女方說去浴室洗澡一下卻遲遲未出來，後來就發現謝倒臥浴室，自己曾以CPR嘗試替她急救，並打電話叫救護車。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

