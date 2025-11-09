黃明志遭扣90小時口供曝光！謝侑芯「進廁所30分鐘」離奇身亡
台灣網紅謝侑芯猝死案續延燒，事發當時與她同房的馬來西亞歌手黃明志遭警方拘留調查，且他當時身上還藏有毒品、壯陽藥等，引起台馬媒體及各界高度關注。根據最新消息，黃明志遭延扣超過90個小時，至今仍未與律師會面，外界對其身心狀態憂心不已。
根據《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐指出，基於法律職業特權，雙方談話內容無法公開，但他強調：「自黃明志投案以來，已90小時無法與他接觸，這樣的情況極為不尋常。」律師正持續向警方要求安排會面，以確保委託人權益不受侵害。
根據警方掌握的黃明志初步口供，案發當日（10月22日）下午1點40分，黃明志與謝侑芯正討論影片拍攝計畫，期間謝侑芯表示想先沖洗一下便進入浴室，然而約30分鐘後仍未聽到水聲。黃明志察覺異狀後破門查看，發現謝侑芯倒臥浴缸、失去意識，他隨即嘗試CPR急救但未成功，並立即報警。
警方到場後，在房間內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥丸，初步尿液檢測顯示黃明志對4種毒品呈陽性反應。目前警方已封存現場證物，案件仍在深入調查中。此案涉及名人、毒品與死亡疑雲，真相仍待警方公布進一步鑑定結果。此外，謝侑芯的經紀人表示，謝家家屬至今尚未與黃明志方面接觸，現階段正等待警方的正式調查回覆，才會決定採取下一步行動。
