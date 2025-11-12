黃明志遭拘捕！吳宗憲曝「才剛見面」：謝侑芯就坐我旁邊

〔記者侯家瑜／台北報導〕馬來西亞創作鬼才黃明志近日因涉毒、捲入網紅謝侑芯猝逝案，被馬國警方拘捕並二度延扣，震撼華人娛樂圈。黃明志堅稱清白，透過律師否認所有指控。吳宗憲今(12日)錄《綜藝OK啦》時透露，此事件爆發前幾天，才與黃明志、謝侑芯共同拍廣告，語氣滿是錯愕與心痛：「看到心裡滿難過。」

拍廣告當天，黃明志是擔任導演，吳宗憲回憶當時情況，「她(謝侑芯)就坐我旁邊，當下我不知道她名字，是事後同事跟我說，我才嚇一跳。」由於謝侑芯意外身亡，整支廣告拍攝被迫重剪，「現在變成我要多拍一天，因為她的畫面都要拿掉。」

廣告 廣告

至於外界質疑黃明志與謝侑芯是否為「超友誼關係」，吳宗憲避談八卦，僅低調回應：「這我就不評論，那個狀態我不太清楚。」談到黃明志長年女友Sarah仍堅守身邊，他則說：「那是人家的感情面，與我無關，況且這案子涉及司法，要了解清楚才能講話。」認為一切應該小心為上。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志涉命案新進展 大馬警證實與謝侑芯「關係親密特殊」

詭異！謝侑芯屍骨未寒 警方證實大馬不明人士假冒家屬代領遺體

黃明志辜負正牌女友！與謝侑芯「特殊親密關係」昔稱手機不設密碼

黃明志案續燒！不明人士假冒謝侑芯家屬領屍 警方證實拒辦

