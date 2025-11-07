黃明志遭控削價預算低到X北！製片怒嗆內幕 陶晶瑩出面說話了
娛樂中心／綜合報導
黃明志捲入謝侑芯命案後，過去種種行徑也被放大關注成為焦點，輿論持續發酵。有網友在社群下重話痛批過往與黃明志合作拍攝MV遭削價「凹很慘」「每次接你的片預算都低到X北」並且同時耍大牌，而與黃明志合作過的陶子說話了。
黃明志因疑似謀殺案成為各方關注的焦點。有網友在threads長文表示，自己曾擔任黃明志製片，先後合作《中國痛》以及《笑著回家》MV，前者他用盡人脈資源跟人情，幫黃明志完成一個大家都滿意的作品，幫他省了40～50萬，然而後者再合作預算又變得更低，場地需求變得更多，現場發生一堆狀況，最終鬧得不歡而散。
對此，黃明志被批拍MV預算都壓低人家價錢一事，陶子則表示，「他每次的作業情形，我們都不可能知道」。陶字也分享，自己和黃明志合作，重新改編《十個男人》時，黃明志完全沒有跟她要任何費用，並且自己找了很大的場地把他包了下來拍MV，「就是砸重本在拍，他也很認真在拍，我們就拍到大半夜，這是我個人的工作經驗」。
