黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？

記者徐珮華／綜合報導

黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。

黃明志捲入命案及涉毒風波。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志今日上午為擁毒案出庭。根據《中國報》報導，檢方將最初指控他持有疑似搖頭丸的藍色小藥丸，改為持有冰毒，若罪名成立，將面臨10萬元令吉（約新台幣77萬元）以下罰款或5年以下有期徒刑，或兩者併科；此外，檢方追加持有「西地那非」（俗稱威而鋼）的指控，若罪名成立，將面臨5萬元令吉（約新台38萬元）以下罰款或5年以下有期徒刑，或兩者併科。

黃明志出庭後發聲辯駁。（圖／翻攝自黃明志IG）

對此，黃明志稍早以黑底白字發聲，強調自己尿液檢驗結果並無這兩種毒品成分，並指出壯陽藥中含有冰毒，就如同止瀉藥含有瀉藥、安眠藥含有咖啡因一樣不符合邏輯，哭笑不得直呼「這種新聞還有人相信」。他表示今日僅為起訴後首度開庭，官司尚未正式開打，「接下來我們會加油的！努力」，全案預計於3月5日再度開庭審理。

