黃明志遭昔合作MV製片怒嗆「忍了5年」 爆過往黑幕：只差沒給你一拳

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

有「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞一家五星酒店中猝逝，而大馬知名歌手黃明志遭爆涉入該案且犯下吸毒罪行，因而成為輿論焦點。今（3）日深夜，曾多次與他合作拍攝MV的製片人張元瀚也在個人社群分享，針對過去多年的合作經驗，強烈表達內心的不滿，引發網友熱議。

曾與黃明志合作多年MV的製片人張元瀚在個人Facebook抒發對他的強烈不滿。（圖／黃明志FB）

張元瀚在個人Facebook發文道：「我只知道每次接你的片，預算都低到靠北。」直言幫黃明志拍MV沒賺到什麼錢，還會因為給工作人員的低價被罵，明明YouTube流量回收這麼高，始終幫助他的製作團隊卻沒有得到相對的待遇，一直都面臨預算過低、工時過長的問題。

廣告 廣告

他也提及過去工作過程中受到的委屈：「每次拍你的片，大家都超不爽，這些情緒誰吸收？是我這個製片在吸收。」並表示圈內人都有所耳聞，「業界也都知道跟你拍片真的是地獄級，連資深老大哥的製片都可以被你氣走。」

張元瀚隨後揭露讓他徹底拒絕合作的契機：「我自己在大雨天去場勘，穿雨靴涉水感冒。複勘那天你一句話說不想去，我直接在路邊把你嗆爆，只差沒直接給你一拳。」他言明，儘管後來還是完成了該MV的拍攝，但他從此不再接黃明志的案子，「因為你根本就不尊重專業，不明白工作人員的才華和犧牲值多少錢。」

他在文末寫道自己經忍受超過5年，決定發聲是想為過去挺他才幫黃明志完成作品的夥伴出氣，強調「你私底下怎麼玩、怎麼搞我不清楚也不想知道，但不管新聞是真是假，跟你拍片的感覺就只有X你X而已。」

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多FTNN新聞網報導

捲謝侑芯命案！黃明志恐涉2罪 罪名若成立至少服刑2年、挨3下鞭刑

飄向檢方！黃明志疑在「護理女神」猝逝前發生性行為 陳沂超酸：有需要硬梆梆藥？

急了急了！黃明志驚傳在謝侑芯猝死後「慌張逃跑」 第一現場曝光

