黃明志遭爆半夜私約辣模 發聲明痛批：荒謬無比
黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭大馬警方以謀殺方向偵辦，並被延扣長達9天，但在連日的調查下，馬來西亞總檢察長宣布目前無證據顯示黃明志涉案，因此在13日獲得馬國警方口頭保釋外出。今（25日）黃明志又被爆出曾以「MV女主角徵選」為由，私約辣模半夜到家裡或飯店見面，但對此他嚴正否認，痛批爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。
黃明志與報導中指稱的辣模雙方經紀公司發布聯合聲明，稱報導多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫，報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。
經紀公司也提出最關鍵的事實反駁：「當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。」
最後經紀公司表示：「不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。」
