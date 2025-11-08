黃明志遭爆愛跟第三性貼貼 經紀人揭真相
馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，目前被警方扣押調查中，此案涉及毒品、謀殺等，讓黃明志形象重挫，如今更被爆出黃明志私生活混亂，雖已有論及婚嫁的女友，仍到處找美女玩，到泰國旅遊時還特別找第三性風俗業者。對此，黃明志的經紀人做出回應了。
《鏡週刊》爆料，黃明志有位交往15年且論及婚嫁的女友，但私生活依舊相當繽紛，身邊人也都知道他樂於找外面的女性玩樂，推測正牌女友對此也是睜一隻眼閉一隻眼。根據友人透露，黃明志曾經找好友遊泰跑暗黑行程，期間偏愛找第三性風俗業者；與黃明志遊泰的友人則表示，大家都發了毒誓，不能把這趟旅行的事情說出去。
針對週刊爆料，黃明志的經紀人林郁傑在臉書發文，直指這是不實傳聞，透露黃明志只喜歡上圍豐滿的女性，絕無媒體所述之愛好，更無奈表示，說不定改天就會出現他喜歡火星人等謠言。
東森娛樂關心您
報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪
