黃明志遭爆黑料 經紀人怒轟「2類人」在蹭！

網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞傳出猝逝消息，當局改以謀殺案偵辦，歌手黃明志捲入其中。風波持續延燒，扯出眾多黃明志過往黑料，MV製片人張元瀚3日指控他業內風評極差，網紅推手圤智雨爆出他與「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）約砲。黃明志經紀人林郁傑昨（5日）深夜發文，針對近日2傳聞做出回應。





黃明志捲命案遭爆黑料！經紀人點名「2類人」在蹭：想立貞節牌坊？

黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案，風波延燒，扯出超多黑料。（圖／翻攝黃明志臉書、謝侑芯IG）

娃娃日前自曝今年3月曾被邀去大馬「神秘旅行」，不少網友留言瘋猜「是黃…？」、「是黃X明嗎」。網紅推手圤智雨4日反擊，爆料「娃娃約砲過黃明志」，5日又直接公開2人對話截圖。事後又爆出黃明志約妹等傳聞，對此黃明志經紀人林郁傑昨（5日）發文回應，他未說出姓名怒批「蕩婦想立貞節牌坊，裝受害者」，他還表示曾有媒體向他求證，後因記者覺得「太瞎」而沒報導。

黃明志經紀人針對2傳聞做出回應，火大怒嗆「蕩婦想立貞節牌坊，裝受害者」、「你不爽不要拍，不是拍了又要罵」。（圖／翻攝自林郁傑IG、黃明志臉書）

至於製片指控，黃明志經紀人林郁傑直言「我不太懂接了又要罵的心態，非常矛盾」，他認為「覺得錢少就不要接，接了又要罵，還合作這麼多次。」。他提到「黃明志是個YouTuber，一個內容花到40-60萬拿到現在已經頂了，尤其我們是沒有唱片公司支援，全部是自己出錢」，強調「他（黃明志）是唯一少見把功勞給幕後工作人員的導演」、「他（黃明志）是那種你不爽可以直接罵的導演」，火大怒轟「你不爽不要拍，不是拍了又要罵」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

