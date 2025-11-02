黃明志遭疑搬動謝侑芯遺體 大馬警懷疑：浴缸非第一現場

歌手黃明志遭疑搬動在馬來西亞猝逝的「護理系女神」謝侑遺體。（圖／謝侑芯IG）





「護理師女神」謝侑芯22日驚傳在馬來西亞猝逝，歌手黃明志當時也在案發現場的飯店客房，並且因身上被搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸被捕。黃明志堅稱自己沒有吸毒，但大馬警方在他身上驗出4種毒品反應，還懷疑黃明志與謝侑芯曾發生關係，且黃明志可能搬動過謝侑芯遺體，謝女陳屍的浴缸可能不是第一現場，讓整件事更加撲朔迷離。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯在飯店客房猝逝當天，黃明志是準備離開一間五星級飯店時，因行跡可疑被附近執勤員警攔下。黃明志接受訊問時表示，他為了拍片與謝侑芯在飯店客房共處一夜，但女方說要洗澡進入浴室後就沒有出來，他查看時發現女方倒臥浴缸，實施CPR後沒有將女方救回。

報導中指出，黃明志因為身上被搜出疑似毒品的藥丸與壯陽藥，被帶回警局驗尿，尿檢結果安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品呈陽性反應。馬來西亞警方懷疑，謝侑芯可能曾跟黃明志一起使用毒品或發生關係，也懷疑謝侑芯陳屍的浴缸並非第一案發現場，遺體可能被移動過，目前正在等待死因的化驗報告與鑑識結果。

謝侑芯外型甜美、身材火辣，曾任護理師，被網友封為「護理系女神」，她早在2020年時就與黃明志曾經合作過單曲「中國痛」，該單曲還有香港影帝黃秋生客串，多次被謝女提及，說是自己最喜歡的作品。

黃經紀人對此事作出回應，他表示目前案件已進入司法調查階段，尚未獲得任何來自警方的最終報告；黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果，另外，對於外界關注的謝侑芯事件，經紀人亦深感痛心與遺憾。

黃明志本人今（2）也在IG上發文強調，自己真的沒有吸毒，更沒有攜帶毒品；也表示自己之前沒有回應是因為案件還在調查中，不便透露案情。

