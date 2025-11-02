黃明志遭疑搬動遺體！謝侑芯猝死前熱舞5閨密 網湧入逼問：怎沒人解釋

娛樂中心／林昀萱報導

IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，兩人同處一室警方還在現場發現藍色藥丸和毒品，疑點重重。事件曝光後，網友翻出謝侑芯猝逝前幾天與5名網紅閨密在馬來西亞熱舞畫面怒斥：「為什麼就她走了？其他人都不出來解釋嗎？」

謝侑芯驚傳因健康因素於海外工作拍攝期間過世，讓粉絲們相當震驚。最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉，黃明志也捲入其中。根據《光明日報》報導，10月22日中午12时30分大馬警方抵達吉隆坡一間五星飯店時，黃明志身穿白色T恤，戴着帽子及眼鏡正準備離開，但因行跡可疑被警方攔下。報導指出，當時黃明志神色慌張，向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯相處一室，是因為兩人為了拍攝影片，所以在同一個房間討論拍片內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯已經倒在浴缸內，他立即進行CPR，但依舊回天乏術。

大馬警方證實，黃明志尿液中驗出4種毒品反應，兩天後，黃明志被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。此外，警方懷疑，謝侑芯生前曾和黃明志一起吸毒甚至發生關係，懷疑她陳屍的浴缸並非第一現場，遺體可能被移動過，詳情有待鑑識報告釐清。

謝侑芯猝逝前3天和另外5名網紅閨密拍熱舞片，網湧入留言求真相。（圖／翻攝自IG@valent_1314）

此案疑點多，網友翻出，馬來西亞DJ「VALENT 鄔唯」曾在10月19日上傳一段熱舞影片寫道「佳麗們請出場」並標註影片中的另外5名閨密，除了謝謝侑芯以外還有台灣 DJ藍星蕾、DJ「JENNA CHEW 周甄娜」、性感網紅Yumi.k以及Honeey Kui。沒想到影片發布隔三天謝侑芯就在飯店浴缸中身亡，消息曝光後引發網友不滿湧入留言求真相，怒問「怎麼就他走了？你們呢？不用出來解釋嗎？」「就是沒人敢解釋才此地無銀三百兩」、「那其他同行者都不用出來解釋嗎？很不理解，一篇限動都沒有」、「的確案情不單純，跟他一起出國的閨蜜在IG沒有說明原因，好像事情被壓下去一樣」、「同行者很可能也是同謀」、「真的塑料朋友一堆裡面還好幾個還在發商業文」。

