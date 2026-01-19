黃明志遭追加1罪名！改控「持有冰毒+壯陽藥」怒了：有人信？

娛樂中心／周希雯報導

大馬歌手黃明志去年10月捲入網紅謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、身上被查出不明藥丸被起訴；其中吸毒案因尿檢呈現陰性，上個月已獲判無罪當庭釋放，持有毒品案則在今（19日）首度開庭。面對檢方原有的指控、及後來追加持有「威而鋼」的罪狀，黃明志一概不認罪，稍早更發文嗆聲，「還有人相信？」

檢追加起訴黃明志！最重恐關10年

據大馬媒體《中國報》報導，檢方起初指控黃明志，於去年10月22日持有疑似搖頭丸的藍色小藥丸，後來改為持有冰毒；若罪名成立，將面臨10萬元令吉（約新台幣77萬元）以下罰款，或5年以下有期徒刑，或兩者併科。另外，檢方追加黃明志持有俗稱「威而鋼」的西地那非，該藥物被當地列為傳統禁藥，只能在醫師建議與監督下服藥。若罪名成立，將面臨5萬元令吉（約新台幣38萬元）以下罰款或5年以下有期徒刑，或兩者併科。

黃明志拒認罪！4舉例開嗆：這種邏輯…

面對兩項控狀，黃明志今（19日）皆不認罪，離開法院後於社群發聲。面對檢方質疑，黃明志狠嗆「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、美白液裡含有助曬劑」，直言「這種新聞還有人相信？重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」對此，黃明志也謝謝各界的關心，「今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力」。下次預計在3月初出庭。

黃明志才證明沒吸毒！遭追加1罪名「持有冰毒+壯陽藥」怒發聲：還有人信？

黃明志開嗆檢方。（圖／翻攝「namewee」IG）

捲謝侑芯命案！黃明志連迎2反轉

針對命案部分，大馬警方曾表示，由於暫未有證據顯示黃明志與謝侑芯之死有關聯，去年11月獲口頭保釋外出，接著展開吸毒、持毒案審理。去年12月再迎來反轉，檢方在法庭上公布黃明志的尿檢報告呈現陰性，因此律師要求檢方撤銷其吸毒指控；最終法官宣判黃明志無罪釋放，並退回保釋金2,000令吉（約新台幣15,500元）。









