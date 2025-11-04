黃明志遭通緝大馬警抓不到人「研判已潛逃」 經紀人坦言：目前聯繫不上藝人

黃明志捲「謝侑芯命案」遭通緝。（翻攝自黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝命案，馬來西亞警方今（4）日宣布改以謀殺案的罪名偵辦，並通緝失聯的黃明志、展開全國追捕。馬來西亞警方表示，研判他已經潛逃，其經紀人則說，目前聯繫不上藝人，「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」。

綜合外媒報導，馬來西亞警方目前正在積極追捕黃明志，吉隆坡警察總督拿督法迪爾認為，相信黃明志已經透過各大媒體報導了解了此案的調查報告宇進展，他也坦言，「目前為止，我們還沒找到他，我們認為他已經潛逃」。

黃明志的經紀人則回應，「目前還聯繫不上藝人」，他說，現在很多爆料來源的真假無從考察，「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」。

黃明志的經紀人說，自己不想講一大推蹭流量，這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線，「我們都一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清2位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法、沒有想法」。

