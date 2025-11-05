黃明志遭通緝後主動投案！延押縮為6天 律師揭原因

黃明志於今日凌晨主動投案，且延扣改為6天。（圖／翻攝自黃明志IG）





馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案。吉隆坡警方於昨（4）日將案件改以謀殺罪調查，並發布全國通緝。黃明志於今日凌晨主動投案，其律師表示，原本警方申請延扣7天，最終改為6天，將扣押至11月10日。

黃明志近日被指涉及持毒、吸毒及謀殺等多項罪名，甚至交保後一度失聯，遭警方發布通緝。他於今日凌晨透過IG發文指出：「剛從新山到了吉隆坡，已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到」，並透露自己已抵達警局，「接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」他也承諾不會逃避，更強調：「之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

貼文曝光後，引起網友兩極反應。有人批評：「叫你報到不報到還玩失蹤，非要人家通緝你才喊不逃避，這邏輯真的很神奇」、「你告訴我你怎麼有辦法嗑四種毒品還能做CPR和報案的！」、「七次通緝令…還真好意思講」、「這次是飄向檢方了」。但也有網友力挺表示：「不管怎樣，還是相信你的為人。主動報到，希望真相早日水落石出，加油」、「勇敢的面對一切，真男人」、「希望真相早日水落石出，還你清白」。

而根據《中國報》報導，金馬警區主任沙札裡助理總監證實，警方今日向法院申請延扣黃明志，原先依刑事法典第302條（謀殺罪）打算延扣7天。不過，黃明志的委任律師於上午9時進入警局，經過延押程序後於中午12時對外說明，已成功將延扣時間改為6天，理由是「案件發生已超過14天」。律師受訪後便隨即離開現場。

