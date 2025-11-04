黃明志遭通緝投案！最新行蹤曝光 爆7次通緝都沒逃過喊：給死者交代

娛樂中心／施郁韻報導

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，遭依擁毒及濫用毒品2罪名起訴，命案中的關鍵人物黃明志失聯，大馬警方4日通緝黃明志。黃明志今（5）日凌晨突然發聲，已從新山到吉隆坡，更聲稱自己不會逃，「我會全力協助警方調查，給死者家屬一個交代。」

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

廣告 廣告

黃明志體內驗出4種毒物反應，身上被搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，如今他涉毒及濫用毒品2罪名，若罪名成立，恐被關至少2年、3鞭打和罰款等。

黃明志消失快兩天，深夜突然在IG發文寫下，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

貼文一出，引起網友熱議，有網友直言「希望你對得起謝侑芯」、「7次通緝令…還真好意思講」、「你有必要跟你的歌迷、女方的粉絲們解釋清楚，當天到底發生什麼事情？」、「這個人已經翻車，竟然還有人盲撐」，也有人力挺黃明志的清白，「勇敢的面對一切，真男人」、「希望你是清白，還想看到你的作品」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

台最強女優受邀遊大馬「他提供違禁品」被當玩具 心碎列6點：沒有收錢

王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪

YouTuber遭搶損失20萬！24歲警擊斃通緝犯挨告 他幫出歹徒喪葬費原因曝

日網美無罩散步超誘人！「當街被襲胸」全錄下 激凸片晃出186萬點閱

