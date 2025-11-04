黃明志遭通緝！他揪1歷史：青鳥別急著切割
[NOWnews今日新聞] 被視為抗中保台偶像、青鳥男神的馬來西亞歌手黃明志，疑涉台灣網紅謝侑芯身亡案，涉嫌持毒與吸毒，據今（4）日傍晚最新消息，黃明志目前失聯、通訊全無，已遭當局通緝；對此，粉專「政客爽」狠酸，青鳥別急著撇清，因黃明志今年參加綠營的大罷免演唱會，「當初不是還一堆盤子花五千元去聽這大罷免演唱會嗎？」
政客爽3日在臉書發文表示，「欸欸，青鳥不要急著想切割黃明志，當初不是還一堆盤子花五千元去聽這大罷免演唱會嗎？黃明志今年參加過一群挺大罷免的人舉辦的演唱會。」
政客爽指出，現場開頭曹興誠馬上就喊大罷免大成功，演唱會結尾更是一群罷免志工在台上喊「大罷免大成功」做結束，「這演唱會一張票還要價五千元，聽一堆爛歌結果大失敗，笑死。」
貼文一出，網友們紛紛留言表示，「大青鳥，大製杖」、「物以類聚蛇鼠一窩」、「青鳥的錢真好賺」、「這下，鳥都不鳥了」、「青鳥至少還有玻璃睪丸」。
