黃明志遭通緝！蔡阿嘎「死亡相簿」曝光 網見照片嚇壞

蔡阿嘎夫婦與黃明志合照。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）





演藝圈近期除了閃兵外，范姜彥豐控訴老婆粿粿出軌王子，以及歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，都引起網友熱議。對此，百萬網紅蔡阿嘎先前才曬出5張合照，照片中的5對夫妻或情侶全部都以分開收場，沒想到今（4）日又PO出與黃明志的合照，讓網友忍不住直呼「比死亡筆記本還毒」。

范姜彥豐開撕粿粿的隔天，蔡阿嘎就曬出與二伯和兩人的合照，另外還包含Youtuber前情侶檔Andy老師和家寧、婚內雙出軌的Youtuber Ryu及Yuma、電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型人物茂木桑及已是前妻的茂木太太，還有爆出被前妻Amber多次家暴的棒球Youtuber台南Josh。

廣告 廣告

蔡阿嘎當時還不忍寫下，「看完這些照片不寒而慄...這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了。」說完還在留言區補充，「我是說二伯！肯定是她的問題。」沒想到今天又翻出一張與黃明志的合照，他更開玩笑說，「二伯不要再害人了…」

網友也忍不住回應，「下一個是誰」、「比死亡之握還狠」、「真的死亡相簿」、「我真的毛骨悚然」、「曾經跟你們一起合照的人都開始緊張了」、「二伯：來，下一位」。事實上，黃明志爆出牽扯進謝侑芯命案後，全案也改以謀殺罪偵辦，不過警方遲遲聯絡不上黃明志，稍早正式宣佈通緝，展開全國追捕。



【更多東森娛樂報導】

●獨／樂天女孩揭嘎琳退隊近況 聞粿粿風波「口徑一致」

●粿粿婚內出軌王子！律師勸世「別亂做」：真的會有報應

●謝侑芯遭疑「連結黃明志撈金」 閨密駁：收入曾月逾百萬

