黃明志遭通緝 謝侑芯經紀人曝「18小時空白」：是否有其他人

黃明志（左）捲入謝侑芯（右）命案。（翻攝黃明志、謝侑芯IG）

台灣網紅「護理女神」謝侑芯近日在馬來西亞驟逝，案情急轉直下，歌手黃志明經當地警方證實，事發當下在現場還疑染毒，案情重新定調為謀殺案，今（4日）大馬警方因遲未聯繫上黃明志，因此宣布通緝。謝侑芯的經紀人Chris稍早發聲明指出，「現場除了兩位當事人 ，侑芯以及『另一位』在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士現場除了兩位當事人」質疑謝最後聯繫時間至案發近18小時是否還有其他人在場。

謝侑芯上月飛抵馬來西亞工作，但卻突然過世，死因從一開始的「心臟病發作」猝逝，到後來大馬媒體揭露事發當下黃志明也在場，還被警方搜出疑似毒品藥丸，黃明志雖發文稱「沒有吸毒」，還控救護車晚到，但說法都被馬來西亞警方及衛生部否認。

廣告 廣告

謝侑芯死亡案件也被大馬警方重新定調，朝謀殺案調查，預計調查謝落地至案發期間接觸人等，被交保的黃明志也在列，不過卻傳出他手機關機、無出境紀錄，大馬警方稍早正式發佈通緝。

謝侑芯經紀人Chris今也整理4點說明，指謝最後連絡時間點為上月21日晚間7時07分，此後就失聯，當地媒體報導獲報時間為22日下午1時40分，盼能查明將近18小時間的空白，另外，對於謝對於「違禁品」是否知情及其意願，也是調查重點。

另外，Chris還透露，「現場除了兩位當事人 ，侑芯以及『另一位』在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士」，最後則是飯店監視器或關鍵畫面是否有被大馬當局掌握也仍未知，Chris強調整理這4點僅是「個人單方面的疑問」，並不代表家屬或是任何人，盼真相能儘早大白。





更多《鏡新聞》報導

黃安返台「驚喜高德導航能用」 喊：台灣島每條街都清清楚楚

黃明志坦承在場「否認吸毒」 反曝搶救謝侑芯「救護車晚到近1小時」

黃明志涉網紅猝死案下落未明 大馬警方宣布正式通緝