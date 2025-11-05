黃明志遭金門跨年晚會除名 文化局：廠商提出由同檔次歌手替換

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今晚表示，因大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，負責承辦金門跨年晚會的廠商已提出替換，將由其他同檔次歌手替換原安排壓軸演出的黃明志。

金門縣文化局指出，根據媒體報導，黃明志疑似涉入命案、毒品案件等，相關案件雖仍在馬來西亞司法程序中，但因形象問題，已不適合在金門跨年晚會演出，後續替換作業由廠商處理。

