黃明志遭驗4毒「恐挨鞭刑」？資深演員曝「1內幕」

網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，昨（5）日投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。消息曝光後，引發外界關注東南亞國家嚴峻的刑罰制度。

黃明志5日凌晨在IG現身，預告自己將去投案且不會逃，對此，知名歌仔戲演員洪秀玉透露，鞭刑打一鞭就半死。（圖／翻攝自IG@namewee）根據《中時》報導，旅居新加坡逾30年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉透露，當地同樣保留「鞭刑」制度，她直言「打一鞭就半死！」洪秀玉指出，新加坡社會治安良好，原因之一就是人民對法律的敬畏，她解釋鞭刑不僅疼痛難忍，更會造成皮開肉綻，「被打後只能趴著睡」，雖然殘忍卻對犯罪者起到強大嚇阻作用。

黃明志遭驗4毒陽性「恐挨鞭刑」？資深演員曝內幕：打一鞭就半死

吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪指出，多項化驗報告預計需時三個月才能出爐。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

至於謝侑芯命案，經歷兩週調查後出現重大進展。馬國警方日前證實，將案件朝「謀殺罪」方向偵辦，並持續鎖定現場相關人士進行問訊。黃明志則在5日凌晨，在律師陪同下主動到案說明，強調自己不會逃避法律責任。吉隆坡總警長拿督法迪爾5日受訪時表示，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因，目前正等待完整的毒理與解剖報告，預計約需3個月時間才能出爐。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

