黃明志遭「網路包青天」判死刑 謝侑芯法會畫面曝光「聖筊」回來了

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前警方仍在調查中，他的保釋期也再次延長兩週，日前他推出新歌《誤解就誤解》，認為案件調查報告尚未出來，卻已被「網路包青天」先判「死刑」，外界以為他又在炒作，但有知情人士跳出來說話：「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了十多年的恩怨一次引爆。」

謝侑芯事件仍在調查中，等待遺體解剖報告，但許多網友幾乎已經對黃明志進行了未審先判的現象，也有不少網友批評黃明志不負責任、冷血，但他的粉絲則期盼調查結果能解開一些謎團，還他清白。

前陣子謝侑芯骨灰已運返台灣，日前在桃園某會館，也有網友拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行招魂儀式。據了解，在非自然死亡的情況下，許多民間信仰認為亡者的魂魄常會短暫停留在事故現場，像是還來不及理解自身命運的轉變，因而徬徨、迷惘，因此民間常會以「招魂」或超度法會，希望引導亡者回家，安定身心。

影片記錄法會現場氣氛莊嚴凝重，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方。儀式進行到一半，法師突然詢問：「謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」話剛說完，下一秒出現聖筊，依傳統意義象徵亡者的回應與同意。隨後，法師持續誦經，以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望借由儀式讓她的魂魄得以安息、不再漂泊。

