黃明志開庭內容曝光！律師請求「降低保釋金」

「護理系女神」謝侑芯10月22日被發現陳屍在馬來西亞飯店浴缸內，而創作歌手黃明志也捲入命案中疑似涉毒，如今失聯遭警方通緝，當地媒體也曝光他10月24日出庭的內容，律師當庭請求降低保釋金。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志於10月24日出庭，但當時案件還沒浮上檯面，因此沒人知道他出庭的情況。根據法庭文件，黃明志被控擁有毒品罪和吸毒罪，10月22日經尿液檢查後，體內驗出4種毒品，包含安非他命、甲基安非他命（俗稱冰毒）、K他命以及四氫大麻酚（THC），不過他都不認罪。

起訴書指出，黃明志於10月22日下午約4時30分，在吉隆坡某飯店房間內持有5.12克疑似搖頭丸的毒品，違反相關法令，若罪名成立將面臨2年以上、5年以下有期徒刑，以及3下以上、9下以下鞭刑。吸毒罪部分，若罪名成立將面臨5000令吉罰款或2年以下有期徒刑，並接受2年以上、不超過3年的監督。

檢察官向法官建議裁定5000令吉（約新台幣3.3萬元）交保，再加上1名擔保人保外候審。不過黃明志律師請求法官降低保釋金額，最後法官裁定兩案各以2000令吉（約新台幣1.3萬元）交保，加上一名擔保人保外候審，黃明志的律師也向馬來西亞媒體證實此事。目前案件將訂於12月18日進行下次庭訊。

