黃明志關鍵口供曝光！還原謝侑芯昏迷時間點 警依謀殺罪二度延扣

黃明志關鍵口供曝光，還原謝侑芯當時昏迷的時間點。（翻攝黃明志IG）

創作歌手黃明志捲入網宏紅謝侑芯猝死命案，馬來西亞警方在調查後改以謀殺案偵辦，並對黃明志發布通緝令，黃明志5日主動現身警局配合警方辦案，隨後他就遭到扣押6天。大馬媒體近日報導，提到黃明志的關鍵口供，並還原謝侑芯昏迷時間點，由於扣押6天即將屆滿，警方依照謀殺罪等法條申請二度延扣，律師鄭清豐今（10）日早上已前往警局處理，黃明志最多只能再被延扣7天。

黃明志關鍵口供曝光 還原謝侑芯昏迷狀況

根據大馬媒體《中國報》報導，謝侑芯猝死案件發生於10月22日下午1點40分左右，當時黃明志就在案發的酒店房間內，而他的關鍵口供曝光，強調當天2人在房間內討論電影拍攝專案。後來謝侑芯想去浴室沖洗，但過了許久對方都沒有出來，他才到浴室查看，發現謝侑芯已昏迷、沒有氣息，立刻進行CPR急救，隨後呼叫救護車。

警方在事件發生後到場，查獲房間內有9顆疑似毒品的藍色藥丸，黃明志初步尿檢後，發現對4種毒品都產生陽性反應，當時僅以持有毒品及濫用毒品等罪嫌，讓黃明志暫時獲得交保。不過警方在近一步調查後，則改以謀殺案偵辦謝侑芯猝死命案，隨後對黃明志發布通緝令，他則在5日主動到案說明。

黃明志扣押期滿 警依謀殺罪提延扣

警方先前已對黃明志扣押6天，由於扣押期今天將屆滿，警方依照謀殺罪等法條申請二度延扣，《中國報》有拍到律師鄭清豐今早前往警局處理，而所涉案件可二度延扣，但最多只能再扣7天，加總最多14天，若掌握證據不足，必須將嫌犯釋放，或者之後再援引其他罪名重新逮捕調查。

