黃明志陷網紅命案 被人格斬首

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝的案件。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝的案件，目前驗屍報告尚未出爐，他仍處於警方口頭保釋期間，如今還釋出新歌〈誤解就誤解〉，針對有些鍵盤俠對他未審先判，他用一貫犀利、不留情面的創作直接開戰，宣洩不滿。

黃明志釋出新歌〈誤解就誤解〉，反擊鍵盤俠對他未審先判。（圖／翻攝自黃明志臉書）

據知情人士透露，事發之後的連串爆料、大馬媒體的報導，距離事實有一大段差距，只是受限於司法調查進行中，細節無法公開，更明言：「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」黃明志的新歌就是向某些大馬媒體正面反擊，在化驗報告尚未出爐、尿液化驗報告沒有結果、屍檢報告同樣等候中，但外界直接把他推向殺人犯或吸毒者的輿論深淵，偏見與惡意鋪天蓋地，形同「人格斬首」。

這次風波帶來的巨大傷害，據傳，黃明志的創作旅程可能已走到盡頭，未來是否還有新作品？現在沒有答案，這首新推出的〈誤解就誤解〉，可能就是他演藝生涯的最後一首歌，留下的是音樂人最後的吶喊。

事實上，黃明志因為謝侑芯命案，原本排至明年底的所有工作全被取消，先前他還公開發文求職：「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

