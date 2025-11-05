黃明志陷謀殺案！黃秋生嘆「太可怕」不忍曝「最後對話內容」

記者林汝珊／台北報導

電影《自殺通告》今（5）日在台舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率領黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝等主演齊聚亮相。影帝黃秋生過去曾與歌手黃明志合作，如今黃明志捲入謀殺案，他也回應此事。

黃秋生表示自己對這件事的了解與大家大同小異，「因為案件已進入調查階段，每天的新聞內容都不一樣，彼此矛盾，看了真的很震驚、很可怕。」他回憶上一次與黃明志聯絡，是對方傳了一首新歌給他聽，「我還以為他要我評論一下，我就回他『你寫得那麼爛』，結果他就沒再回我了。」

而入圍金馬男配角的黃秋生，也證實將會來台參與本屆金馬獎，由於參與的舞台劇臨時喊卡，讓他相當無奈，「現在沒有了，可以來（金馬）了，說真的有點無語。」也笑稱希望趁機在台灣展開新人生藍圖，「希望未來能在台灣辦畫展、開講座分享人生，看看有沒有機會申請政府補助拍電影。」

