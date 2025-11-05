黃明志陷謀殺「設局陷害」？大馬人曝真相：影響力早已大不如前

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）過去憑藉〈飄向北方〉與〈玻璃心〉等歌曲紅遍全球華人圈，怎料近日驚爆涉入網路名人謝侑芯命案，房內更搜出疑似毒品而遭警方通緝，直到今（5）日凌晨才現身警局投案。訊息同樣震撼兩地網友，有粉絲猜測他是否遭「設局陷害」。不過有大馬網友直言，「沒有人會特地害他」。

有自稱馬來西亞人的網友在社群Threads發文指出，「對於黃明志，我想港台人民跟馬來西亞人真的有很明顯的資訊差。」，外界常以為他是敢言的異議創作者，是政府眼中想一除為快的眼中釘，「但實際上是，黃只是很有名，但並不很受歡迎」。她強調從「愚人節假死事件」開始，黃明志在大馬的負面評價更是節節上升。即使靠反體制形象搏出位，「真的都是很久以前的事了」。

有馬來西亞網友評論黃明志「黃只是很有名，但並不很受歡迎」。（圖／翻攝自Threads ）

貼文指出，黃明志先前曾改編馬來西亞國歌、開嗆國家電力公司，甚至寫下〈玻璃心〉嘲諷中國小粉紅，因此長期遭馬國與中國官方封殺，只能轉往台灣發展。由於他曾在台公開支持社運，被粉絲封為「青鳥男神」，這次涉入謝侑芯命案，令許多台灣網友難以置信，甚至延伸出陰謀論，懷疑背後有政治黑手操作。

黃明志從愚人節搞假死喪禮開始負評急速崩壞（圖／翻攝自黃明志臉書）

不過，多數馬來西亞網友對此不以為然，認為近年來黃明志早已淡出主流，「沒人需要害他，這單純是自己惹出來的事」。還有人留言表示：「反共不代表無罪」、「就像全世界都以為成龍是香港人驕傲一樣，事實並非如此」、「他這次被抓不是陰謀，是因為做錯事」。目前黃明志仍在警方調查階段，雖發文強調「不會逃避」，不過他的形象評價向來兩極，這次吸毒又鬧出人命，確定斷送歌手生涯。​

