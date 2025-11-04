黃明志陷謝侑芯謀殺案！ 蔡阿嘎「又曬合照」驚喊：二伯不要再害人

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

馬來西亞知名歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當地警方今（4）日宣布改以謀殺罪方向偵辦，並將逮捕黃明志協助調查，如今更遭通緝。對此，知名YouTuber蔡阿嘎在社群上突曬出一張夫妻倆曾與黃明志一起拍的合照，並驚呼「二伯不要再害人」，讓一票網友笑翻。

知名YouTuber蔡阿嘎在社群上曬出一張夫妻倆曾與黃明志一起拍的合照。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

黃明志近日捲入謝侑芯命案，蔡阿嘎今日在IG上分享昔日與黃明志的合照，只見蔡阿嘎頭戴花色頭巾，而妻子二伯在2人中間比一個「讚」手勢，而黃明志則搞怪在頭上裝飾一把刀子；蔡阿嘎在文中直呼「二伯不要再害人了」，吸引大批網友朝聖，紛紛在底下留言，「嘎哥，你千萬不要翻車」、「好可怕…」、「有死亡之握，就會有死亡之拍」、「以後大概沒人敢跟二伯拍照了」、「二伯快比毛利小五郎、柯南還恐怖了」。

廣告 廣告

此外，范姜彥豐日前毀滅性爆料粿粿婚內出軌棒棒堂「王子」邱勝翊，消息曝光隔日，蔡阿嘎也在社群上分享與范姜彥豐和粿粿、「眾量級」的Andy老師和家寧、Ryuuu和Yuma、台南Josh等人合照，照片中多對情侶、夫妻都接連以分手、離婚收場，讓蔡阿嘎傻眼表示：「這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了……」

更多FTNN新聞網報導

快訊／謝侑芯不是猝死是謀殺？黃明志被逮捕原因曝光！大馬警方揭「命案關鍵」

捲謝侑芯命案！黃明志和化妝師女友穩交15年「0緋聞」 合作對象全是性感女星

快訊／捲護理女神謝侑芯謀殺案！警方追緝黃明志超過6小時未果 「改列通緝名單追捕」

