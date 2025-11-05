黃明志陷護理女神謀殺案！黃秋生傻眼曝兩人最後對話

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

全新懸疑校園電影《自殺通告》將在11月7日全台上映。導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝今（5）日晚間現身首映會。由於黃秋生曾與歌手黃明志合作，如今看到黃明志被捲入謀殺案，他坦言，看到新聞的當下相當震驚。

黃秋生表示，看到黃明志的新聞感到很震驚。（圖／本萃電影提供）

黃秋生表示，由於目前案件已經進入司法階段，自己也不方便多說什麼。而他也提到，最後一次與黃明志聯絡，是對方傳給自己一首新歌，起初他以為黃明志是希望自己評論一下，於是便回：「你寫得那麼爛。」結果卻沒有收到回覆了。而被問到是否有關心黃明志？黃秋生則說：「關心什麼啊！人家已經夠煩了！」

此外，有入圍本屆金馬男配角的黃秋生，原先因為舞台劇演出無法確定是否出席，如今他也證實會出席金馬頒獎典禮，而他也提到，希望可以在台灣發展，「想在台灣辦畫展，或辦一些人生講座，甚至拍電影。」





