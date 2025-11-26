黃明志露面了！2黑衣人陪同進警局「辦理延長保釋」 全程不發一語

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志先前捲入網紅謝侑芯命案遭到調查，但由於沒有直接證據，黃明志被准予口頭保釋，靜待謝侑芯解剖報告出爐，如今保釋期屆滿，大馬警方也證實再延長兩週，稍早，黃明志露面抵達警局，辦理延長保釋程序。

根據《中國報》報導，黃明志今日下午3點在兩位穿黑衣的神祕友人陪同下準時抵達馬來西亞警局，從曝光的畫面可以看到，黃明志戴著毛帽，身穿黑衣低調步入警局，全程不發一語，歷經一小時左右的時間，黃明志完成相關的程序後，跟隨兩名友人離開現場。

事實上，黃明志捲入風波後，丟失不少工作，更一度在個人社群中發文求職，而黃明志也在昨（25日）深夜無預警推出新歌《誤解就誤解》，強調案件仍舊在調查中，且報告也沒有出爐，「但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了」，藉由抒發這段時間的心情。

黃明志低調辦理延長保釋。（圖／翻攝自《中國報》）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

