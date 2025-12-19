黃明志首回應「尿檢陰性」 吐心聲：近期是人生中的最低谷

黃明志分享近日心情，表示「近期是他人生中的最低谷」。（圖／翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案風波後，形象與工作都受到影響，而昨（18日）其代表律師在庭上透露，黃明志的尿液檢驗結果對毒品呈陰性反應。對此，黃明志今日也發文表示「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人」。

日前黃明志因捲入謝侑芯命案，一度因尿檢初步反應呈陽性，加上被控非法持有藥物與吸毒，遭檢方起訴，導致他的演藝工作全數停擺，形象也大受打擊。

不過，18日傳出黃明志最新驗尿報告顯示「4項毒品全數陰性」，檢方表示已收到尿檢報告，要求擇期再審，律師也表示希望於22日再度開庭，並獲得法官同意，而黃明志的口頭保釋期限則延長至明年1月11日。

對此，黃明志今（19日）在社群發文，表示近期是他人生中的最低谷，「工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待」，並坦言自己已經很久沒有出門。

黃明志也分享他過去為電影《冠軍歌王》所寫的歌曲〈大雨〉，透露年底雨季來臨，看著窗外的大雨，這首歌正好呼應自己的心情，「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人」。

