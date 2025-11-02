黃明志駁斥吸毒！尿檢驗4陽性 捲網紅命案內情曝光

「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞工作時猝逝，未料卻牽連出歌手黃明志。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）





「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞工作時猝逝，友人兼經紀人稱死因是心臟病發作，享年31歲。未料今（2）日爆出歌手黃明志出現在謝侑芯死亡現場，對此，他發文強調自己並未吸毒，然而根據初步尿檢結果，他對4種毒品呈現陽性反應。

根據《光明日報》報導，黃明志在上月22日中午準備離開一間五星級飯店時，因為神色慌張而被員警攔下，才揭發這起命案。黃明志向警方供稱，他與謝侑芯為了拍攝影片合作，在房間內討論一整晚，謝侑芯進廁所後，過了半個小時還是沒有出來，他進去查看後發現，對方已經死在浴缸內，即使他做CPR也救不回。

而警方到場搜查時，發現一些毒品和壯陽藥，於是把黃明志帶回驗尿，他們也懷疑謝侑芯生前可能曾吸毒，且與黃明志發生性行為，判斷可能是在床上死亡後，被移動到浴室。而黃明志初步的尿檢顯示，對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品成分呈現陽性反應。

對此，黃明志否認所有指控，案件將於12月8日開庭，黃明志經紀人則表示，「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」



