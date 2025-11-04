黃明志驗出4種毒品反應 「3鞭+坐牢」可能刑期曝

大馬歌手黃明志捲入網紅猝死命案。（圖／翻攝自黃明志IG）





大馬歌手黃明志捲入網紅猝死命案，被逮捕的最新畫面曝光！黃明志露出大光頭而且一臉鬍渣，雖然眼睛有被打上馬賽克，但還是看得出來十分憔悴。

大馬歌手黃明志捲入網紅護理女神謝侑芯猝死案，初步尿檢，4種毒品呈現陽性反應，馬來西亞媒體曝光黃明志最新被捕照。平時現身總是穿著鮮豔色彩衣服，戴著毛帽，被補照片中，黃明志露出大光頭，鬍渣一如既往沒刮乾淨，雖然眼睛被打上馬賽克，但看起來直盯著鏡頭，看起來十分憔悴，另外黃明志當時身上被搜出的9顆藥丸也曝光，以封口袋分裝著，一袋看似沒開過的有7顆，另一袋只剩2顆。

謝侑芯猝死案，黃明志身為命案關鍵人，雖然澄清自己沒有吸毒跟攜帶毒品，但卻被驗出4種毒品反應，疑點重重。大馬歌手黃明志：「該怎麼說怎麼面對，怎麼承諾。」

黃明志被捕照片曝光，巧合的是，6個月前他才在新歌MV中，演出被警方帶回的劇情，如今戲如人生，真的被警方逮捕。

而根據馬來西亞現行法律，若黃明志經調查後確認涉毒並罪名成立，恐面臨至少2年刑期、3下鞭刑及罰款。對於外界指控染毒，黃明志在社群媒體上堅決否認吸毒或持有毒品，強調自己「頂多只是喝多了點酒」。他表示，檢驗報告預計需等待2至3個月出爐，並自爆近期遭人以黑函勒索。

對於馬來西亞媒體的相關報導，黃明志的經紀人表示，目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告，而黃明志本人「已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

