黃明志驗尿結果呈陰性！ 案情結果恐大反轉

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前偵辦進度未顯示他跟案情有直接關聯，但已經造成他工作全面停擺，由於案件仍在偵辦中，口頭保釋期延長到2026年1月11日，先前他因尿檢被驗出有四種毒品呈陽性反應，身上也被搜出藍色小藥丸，被指控持有毒品及吸毒兩項罪名，18日開庭，沒想到案情卻產生不一樣的發展。

根據《中國報》報導，黃明志因為感染A型流感請假未出庭，由律師鄭清豐代表，檢方表示已經收到關鍵的驗尿報告，律師鄭清豐澤因為黃明志的驗尿報告呈陰性，請求法官將案子安排在22日再度開庭並獲准。黃明志律師鄭清豐在庭外受訪透露，驗尿報告是全案最核心的關鍵，報告證明黃明志體內無藥物殘留，那被控吸毒的罪名就無法成立。

前面傳出黃明志涉入台灣網紅謝侑芯命案，甚至一度朝謀殺罪偵辦，沒想到因為查不出直接關聯，而被口頭保釋，加上黃明志的驗尿報告呈現陰性，案件偵辦結果可能會出乎意料。

